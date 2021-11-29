Самарские ДПСники больше двух лет платили взятки своему начальнику

Уголовное дело возбудили по факту получения взятки в крупном размере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

308 тысяч рублей выплатили своему начальнику двое ДПСников за то, чтобы служить в свое удовольствие без опасений за то, что их привлекут к ответственности за какие-либо нарушения.

- По нашим данным, они платили своему командиру в среднем по 5000 рублей с апреля 2018 по июль 2020 года, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Командир, который, по версии следствия, брал взятки - Исабек Р., ему 33 года, в органах внутренних дел он служит с 2005-го, дослужился до звания «майор». 16 ноября Исабека уволили со службы с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», а 22 ноября следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ст.290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». По решению суда его уже арестовали.

Что стало с его подчиненными, которые исправно платили деньги, пока не ясно. Данных о том, что они уволены, пока нет.