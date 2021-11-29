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Общество29 ноября 2021 14:15

В Тольятти возбудили еще одно уголовное дело на подсудимого, который оскорбил на суде прокурора

Ранее неоднократно судимый тольяттинец проявил неуважение к суду
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Подсудимый публично унизил государственного обвинителя

Подсудимый публично унизил государственного обвинителя

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следователи Ленинского отдела СУ СКР по Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого жителя Тольятти, который в зале суда проявил неуважение и оскорбил государственного обвинителя.

В феврале 2021 года обвиняемый, находясь в СИЗО, участвовал в судебном заседании по видеосвязи. Тольяттинец запросил у суда отвод государственного обвинителя, однако суд отклонил это ходатайство. Тогда подсудимый оскорбил прокурора, публично унизив его честь и достоинство.

В настоящее время уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду» с обвинительным заключением было передано на рассмотрение по существу. Теперь к основному сроку за преступление тольяттинцу могут прибавить наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо арест на четыре месяца.