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Общество29 ноября 2021 15:38

В Самаре в ноябре 2021 года полным ходом идет реставрация Дачи со слонами

Показываем, как сейчас выглядит знаменитая дача купца Головкина в Самаре
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Фотограф запечатлел процесс реконструкции. Фото: Роман Рунев

Фотограф запечатлел процесс реконструкции. Фото: Роман Рунев

В Самаре проводят реконструкцию знаменитой дачи купца Головкина, которую в народе называют «Дача со словами». Самарский фотограф Роман Рунев (rooney.999) показал, что происходит на месте масштабной стройки в ноябре 2021 года.

Реставрацию завершат в конце лета 2022 года. Фото: Роман Рунев

Реставрацию завершат в конце лета 2022 года. Фото: Роман Рунев

Дачу со слонами начали реставрировать летом 2021 года по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. Все работы должны завершить в течение двух лет. Подрядчик должен завершить реконструкцию до 31 августа 2022 года, а в дальнейшем здесь откроется Школа молодого архитектора.

Работы на объекте идут полным ходом. Фото: Роман Рунев

Работы на объекте идут полным ходом. Фото: Роман Рунев

Напомним, реконструкция усадьбы Головкина проводится за счет федерального бюджета. По контракту подрядчик получит за работу более 17 миллионов рублей. Общий бюджет проекта - 70 миллионов рублей. Эти средства выделил Минкульт. Согласно документации, на основные противоаварийные работы потратят 16,3 миллиона рублей. Еще 1,1 - сопутствующие расходы на реставрацию.