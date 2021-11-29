В Самаре в ноябре 2021 года полным ходом идет реставрация Дачи со слонами

Фотограф запечатлел процесс реконструкции. Фото: Роман Рунев

В Самаре проводят реконструкцию знаменитой дачи купца Головкина, которую в народе называют «Дача со словами». Самарский фотограф Роман Рунев (rooney.999) показал, что происходит на месте масштабной стройки в ноябре 2021 года.

Реставрацию завершат в конце лета 2022 года. Фото: Роман Рунев

Дачу со слонами начали реставрировать летом 2021 года по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. Все работы должны завершить в течение двух лет. Подрядчик должен завершить реконструкцию до 31 августа 2022 года, а в дальнейшем здесь откроется Школа молодого архитектора.

Работы на объекте идут полным ходом. Фото: Роман Рунев

Напомним, реконструкция усадьбы Головкина проводится за счет федерального бюджета. По контракту подрядчик получит за работу более 17 миллионов рублей. Общий бюджет проекта - 70 миллионов рублей. Эти средства выделил Минкульт. Согласно документации, на основные противоаварийные работы потратят 16,3 миллиона рублей. Еще 1,1 - сопутствующие расходы на реставрацию.