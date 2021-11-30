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Общество30 ноября 2021 3:40

В Самаре 1 декабря 2021 года истекает срок оплаты имущественных налогов за 2020 год

Неплательщикам начислят пени
Алена ПРОВКИНА
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Если налогоплательщик не получил уведомление, следует обратиться в налоговую

Если налогоплательщик не получил уведомление, следует обратиться в налоговую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 1 декабря 2021 года истекает срок оплаты имущественных налогов за 2020 год. Уже со 2 декабря неплательщикам начислят пени.

Как и раньше, налогоплательщикам отправлены заказные письма с налоговым уведомлением. Также в электронной форме пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» могут погасить задолженность. В этом году налоговая отправила 1,6 миллионов таких уведомлений для оплаты транспортного, земельного и имущественного налогов. Из них 560 тысяч в электронном виде.

Оплатить налог можно через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФСИН России, по штрихкоду платежа, через портал Госуслуг, в банке, в кассе местной администрации, на почте или в МФЦ. Уже со 2 декабря 2021 года задолженность начнет расти каждый день.