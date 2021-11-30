Жители Самары в главный день «Черной пятницы» потратили более 105 миллионов рублей

Самарцы увеличили траты в 4 раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы в главный день акции «Черная пятницы» потратили более 105 миллионов рублей. Это больше в 4,3 раза, чем в «Черную пятницу 2020».

По данным Ozon, за 26 ноября 2021 года количество заказов в Самаре и области выросло в 5,3 раза, а количество покупателей – в 4,5 раз, чем в 2020 году. Спрос вырос на ювелирные украшения, аксессуары, туристические принадлежности, одежду, товары для рыбалки и охоты и на продукты.

Топ самых популярных заказов возглавляет детский конструктор, потом тушь для ресниц, кабель питания и HD телевизоры. Оборот от продаж увеличился до 5 миллиардов рублей.

Некоторые жители Самары оформили заказы еще во время акции «11.11» и вернулись за покупками в «Черную пятницу». Пик продаж пришелся на 28 ноября, в финальный день акции. По словам специалистов, сработал «эффект дедлайна», все покупатели решились на оплату в самом конце.