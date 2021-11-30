В Самарской области пьяный мужчина уверял полицейских, что в поселке рушатся три дома

Правоохранители не нашли никаких угроз разрушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пьяный мужчина позвонил в диспетчерскую службу и сообщил об угрозе разрушения трех домов в поселке Усть-Кинельский. Звонок он совершил в середине ноября.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, патрульные экипажи прибыли на место, но не увидели никаких разрушений. Полицейские проверили жилые дома и дворы. Сотрудники установили владельца номера, с которого поступил звонок и задержали мужчину. Во время допроса хулиган признался, что звонил пьяный и знал, что дома в полном порядке.

Подозреваемый нигде не работает, к уголовной ответственности раньше не привлекался. Теперь ему грозит штраф и принудительное лишение свободы. Возбуждено уголовное дело.