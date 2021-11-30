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Общество30 ноября 2021 7:25

В Самарской области три браконьера незаконно пытались поймать зайцев силками

Изъято 6 петель
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Охотничий надзор осуществляли с 22 по 28 ноября

Охотничий надзор осуществляли с 22 по 28 ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на прошлой неделе, 24 ноября 2021 года, на территории охотничьих угодий Сызранского района браконьеры пытались поймать кроликов 6 петлями.

По информации федерального государственного охотничьего надзора, на подозреваемых составлено 3 протокола об административном правонарушении. Браконьеры ловили зайцев петлями без охотничьего билета. Согласно правилам охоты, это является запрещенным орудием.

Нарушителям грозит лишение прав на охоту и штраф. У браконьеров изъяли 6 петель, изготовленных из троса.