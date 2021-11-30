В Самарской области три браконьера незаконно пытались поймать зайцев силками

Охотничий надзор осуществляли с 22 по 28 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на прошлой неделе, 24 ноября 2021 года, на территории охотничьих угодий Сызранского района браконьеры пытались поймать кроликов 6 петлями.

По информации федерального государственного охотничьего надзора, на подозреваемых составлено 3 протокола об административном правонарушении. Браконьеры ловили зайцев петлями без охотничьего билета. Согласно правилам охоты, это является запрещенным орудием.

Нарушителям грозит лишение прав на охоту и штраф. У браконьеров изъяли 6 петель, изготовленных из троса.