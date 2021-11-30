В Самарской области спортивные соревнования и фестивали пройдут онлайн

Спортивные мероприятия пройдут удаленно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области организаторы спортивных соревнований, турниров и фестивалей по физкультуре сообщили о онлайн формате. В регионе продолжают действовать ограничения.

По данным городской администрации, спортивные мероприятия учитывают санитарно-эпидемиологические требования и возвращаются к удаленному проведению. Соревнования по физкультуре направлены на популяризацию спорта и стремлению к ЗОЖ.

По сообщению организаторов, пройдут несколько фестивалей для укрепления здоровья пожилых людей, соревнования по быстрым шахматам, фестиваль по художественной гимнастике, фестиваль по технике северной ходьбы, фестиваль, посвященный Дню инвалидов, онлайн-турнир по компьютерному спорту, фестиваль для спортивных мам и фестиваль команд против коронавируса с онлайн-викторинами. Подробности можно узнать на сайте городской администрации.