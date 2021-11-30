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Общество30 ноября 2021 8:12

В Самарской области спортивные соревнования и фестивали пройдут онлайн

В декабре продолжают соблюдать санитарные требования
Алена ПРОВКИНА
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Спортивные мероприятия пройдут удаленно

Спортивные мероприятия пройдут удаленно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области организаторы спортивных соревнований, турниров и фестивалей по физкультуре сообщили о онлайн формате. В регионе продолжают действовать ограничения.

По данным городской администрации, спортивные мероприятия учитывают санитарно-эпидемиологические требования и возвращаются к удаленному проведению. Соревнования по физкультуре направлены на популяризацию спорта и стремлению к ЗОЖ.

По сообщению организаторов, пройдут несколько фестивалей для укрепления здоровья пожилых людей, соревнования по быстрым шахматам, фестиваль по художественной гимнастике, фестиваль по технике северной ходьбы, фестиваль, посвященный Дню инвалидов, онлайн-турнир по компьютерному спорту, фестиваль для спортивных мам и фестиваль команд против коронавируса с онлайн-викторинами. Подробности можно узнать на сайте городской администрации.