Общественный совет минэкономразвития оценил работу по поддержке бизнеса в Самарской области

В Самарской области стараются поддерживать бизнес на всех уровнях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Члены Общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области во время публичных слушаний по проекту закона об областном бюджете на ближайшие годы обсудили поддержку бизнеса в регионе. Они сошлись на том, что ведомство и его руководитель Дмитрий Богданов проделывает хорошую работу.

Большое внимание минэкономразвития уделяет инновационно-инвестиционной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированным организациям и не только. В планах эту работу продолжать. Развитие получат инвестиционные площадки: особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарк «Жигулевская долина». Так, только в ОЭЗ «Тольятти» в ближайшие три года хотят построить четыре промышленно-производственных корпуса для конкретных инвесторов.

В Самарской области уже функционирует солнечная электростанция. В начале сентября начали реализовывать проект по созданию ветроэнергетического кластера, под который уже выделены земельные участки в Красноармейском районе и на них ведется работа.

Развивается сеть центров «Мой бизнес», в которой за 10 месяцев этого года оказали предпринимателям более 7 тысяч услуг. Растет число самозанятых граждан и тех, кто занят на предприятиях МСП. Сегодня этот показатель составляет 578,6 тысяч человек, что на 9,2 % больше. чем в 2020 году.

— Мы благодарны представителям бизнес-сообщества за высокую оценку работы команды министерства. Наша ежедневная деятельность связана с созданием лучших условий для бизнеса и инвесторов, снижением административного давления и формированием широкого спектра мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для крупных компаний, готовых реализовать в регионе свой инвестпроект, — заявил глава минэкономразвития области Дмитрий Богданов.

Министр отметил, что власти понимают всю ответственность, которую ощущает на себе предпринимательское сообщество, и собираются помогать бизнесменам в их развитии.