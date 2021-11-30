ВТБ: рост рынка розничного кредитования в России за год превысит 20%

Основной спрос клиенты покажут в кредитах наличными и ипотеке – каждый из этих сегментов вырастет на 23%. Такие прогнозы в ходе Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Наибольшую долю в общем объеме кредитного портфеля физлиц на рынке по итогам текущего года будут занимать ипотека и кредиты наличными. Объем портфеля жилищных кредитов превысит 12,6 трлн рублей (с учетом цессии и секьюритизации), кредитов наличными – 9,8 трлн.

ВТБ также планирует завершить текущий год с рекордными для себя результатами. Портфель розничных кредитов вырастет на сопоставимые с рынком 22% и достигнет 4,6 трлн рублей. Продажи кредитов физлицам почти на 40% превысят значения 2020 года и составят более 2,5 трлн рублей.

По результатам 11 месяцев нынешнего года ВТБ выдал клиентам свыше 1,2 трлн рублей кредитов наличными, что более чем на 60% превышает результат 2020 года, и 1 трлн рублей ипотеки (+25%).

«В этом году рынок розничного кредитования в России покажет рекордные результаты за всю историю – объем портфеля превысит 25 трлн рублей. Особенно сильный спрос был заметен в первой половине года на фоне исторически низких ставок и действия льготных программ по ипотеке. Но даже сейчас, когда ключевая ставка ЦБ уже выросла на 3,25 п.п. и «потянула» за собой вверх рыночные ставки, активно реализуется сезонный фактор, причем особенно – в цифровых каналах. В следующем году спрос будет во многом зависеть от решений регулятора. Мы ожидаем, что ключевая ставка продолжит расти, а значит динамика рынка потребительского кредитования может замедлиться с нынешних 22% до 14%, но при этом все равно останется двузначной. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике, при условии достижения таргетов ЦБ по инфляции, мы ожидаем только в 2023 году», – заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер отметил, что, наращивая продажи кредитов, ВТБ внимательно следит за платежеспособностью своих заемщиков. «В период пандемии у нас сформировался очень качественный портфель кредитов, долговые обязательства по которым сейчас аккуратно обслуживаются клиентами. Доля кредитов с просрочкой 90+ в портфеле розничных кредитов на конец октября 2021 года снизилась на 10% по сравнению с началом 2020 года. Особенно это заметно в сегментах ипотеки и автокредитования, где сильно влияние госпрограмм с низкими ставками. Как социально ответственный банк мы следим за тем, чтобы не допустить закредитованности населения при рекордных продажах и при необходимости – предложить клиенту вариант кредитных каникул, которые мы внутри банка сохранили для своих заемщиков. Поэтому на данный момент уровень просрочки стабилен и постоянно находится в фокусе внимания наших кредитных специалистов», – добавил зампред ВТБ.