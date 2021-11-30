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Происшествия30 ноября 2021 8:31

Житель Тольятти обнаружил, что на его имя взяли кредит на товар, который он не покупал

Мужчина предполагает, что это сделала сотрудница банка
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Пострадавший хотел взять в кредит смартфон, но в последний момент передумал

Пострадавший хотел взять в кредит смартфон, но в последний момент передумал

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Тольятти просит полицию проверить сотрудницу банка, которая от его имени могла взять кредит.

В ноябре мужчина хотел купить дорогой смартфон, денег не хватило, он обратился к сотруднику банка, который работал при магазине электроники. Миловидная девушка все посчитала, рассказала об условиях, отправила заявку в банк, кредит одобрили. Но в последний момент клиент передумал: уж больно значительной получалась переплата.

Ушел домой, а через месяц получил SMS с напоминанием о том, что необходимо внести ежемесячный платеж по кредитному договору. «Какой платеж?» удивился мужчина, связался с банком и выяснил, что на него оформлен кредит сроком на один год.

Своими силами разобраться в ситуации у него не получилось, и в ноябре он написал заявление в полицию с просьбой найти и наказать мошенницу, которая от его имени получила деньги.