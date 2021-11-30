Самарские службы по благоустройству обработают дороги реагентами

На дорогах работают службы. Фото: городская администрация

В Самаре службы по благоустройству города круглосуточно продолжают бороться с гололедицей. Сотрудники обрабатывают дороги противогололедными материалами.

По сообщению городской администрации, заместитель главы городского округа Владимир Василенко указал коммунальным организациям и службам на усиленную работу по устранению гололеда. Также он поручил уделить особое внимание безопасности на тротуарах, пешеходных переходах, посадочных площадках и дворах. Все поверхности обработают реагентами.

На дорогах со сложным рельефом размещены ящики с песком. Таким образом, водители общественного транспорта и автомобилисты при желании могут сами обработать дорогу.

Напомним, что в Самаре объявлен оранжевый уровень опасности. Все дороги превратились в каток, жители продолжают жаловаться на гололед.