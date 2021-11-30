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Происшествия30 ноября 2021 8:59

В Тольятти Kia влетела в «Приору» и смяла ей багажник

В аварии пострадала пассажирка отечественного авто
Анастасия ФИЛАТОВА
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На место ДТП выезжали спасатели / Фото: Андрей Дербенев

На место ДТП выезжали спасатели / Фото: Андрей Дербенев

Фото: Facebook

Утром во вторник, 30 ноября 2021 года, на Обводном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там столкнулись «Лада Приора» и Kia. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев.

— В результате произошедшего серьезные травмы получила пассажирка отечественного автомобиля. Пришлось использовать гидравлический инструмент, — рассказал главный спасатель Автограда.

Судя по фото, иномарка влетела в «Приору», которая ехала впереди. Удар был сильным. Багажник отечественной легковушки оказался вмят внутрь. Обстоятельства ДТП пока не известны. Это предстоит установить правоохранителям.