Пенсионерка из Тольятти пожаловалась на лже-программистов, отобравших у нее 15 тысяч рублей

По словам пострадавшей, ей даже интернет не подключили Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Тольяттинская пенсионерка в ноябре обратилась за помощью в полицию: женщина стала жертвой мошенников.

- Она нашла рекламку специалиста по компьютерам в своем почтовом ящике, позвонила по указанному телефону, вызвала мастера. Пришли два парня, оценили стоимость работы в три тысячи рублей. Но в итоге стали требовать с женщины 15 тысяч, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – По словам пострадавшей, при этом свои обещания они не выполнили и даже интернет ей не подключили.

Тем не менее, женщина отдала им деньги, испугавшись угроз. Теперь просит найти и наказать аферистов. Вот только не совсем понятно, есть ли у нее какие-либо доказательства того, что заплатила она больше, чем договаривались. Как бы то ни было, обращение в полицию она отправила, так что стражи порядка начали проверку всех обстоятельств произошедшего.