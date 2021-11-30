В Самарской области 28% жителей недовольны своим графиком

22% жителей работают из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области служба исследований hh.ru выяснила, что 28% жителей недовольны своим графиком работы. Интересно, что каждый четвертый, среди недовольных, хотел бы работать 6 дней в неделю.

По данным статистики, нынешний график работы устраивает 72% работников. Больше всего неудовлетворенных своим графиков в сферах маркетинга, рекламы, PR, а также административный персонал и юристы.

69% жителей работают по общепринятому графику – 5/2, еще 9% - 2/2, а график 22% не вписывается в стандартные варианты – это самозанятые, работающие в свободном режиме. Представители исследования отмечают, что 36% хотели бы работать 4 дня в неделю.