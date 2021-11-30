В Тольятти пассажир из перевернувшейся «ГАЗели» доставлен в больницу

Полиция проводит проверки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области в понедельник, 29 ноября 2021 года, на Обводном шоссе пострадал пассажир «ГАЗели».

По данным ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло вечером, в 16:00. Опытный 51-летний водитель двигался в сторону улицы Васильевской по Обводному шоссе. Водитель нарушил правила дорожного движения и врезался в разделительное ограждение. Из-за столкновения с преградой автомобиль перевернулся.

Из-за страшной аварии пострадал 57-летний пассажир. Он госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.