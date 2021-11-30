В Самаре на улице Ново-Садовой столкнулись 4 машины

Сотрудники полиции проводят проверки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на улице Ново-Садовая в понедельник, 29 ноября 2021 года, произошло ДТП. Столкнулись четыре иномарки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 44-летний водитель «Toyota» двигался по улице Ново-Садовая со стороны проспекта Масленникова. Автолюбитель 13 раз привлекался к административной ответственности. Мужчина из-за невнимательности врезался в автомобиль «Volkswagen». Это столкновение и начало «паровозик». «Volkswagen» отбросило на кроссовер «Mazda», который из-за удара врезался в седан «Hyundai».

В результате ДТП водитель «Volkswagen» получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводят проверку.