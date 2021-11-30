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Общество30 ноября 2021 10:35

В Самаре посыпали реагентами 1,5 миллиона квадратных метров дорог

Работы ведутся с ночи
Алена ПРОВКИНА
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Рабочие и техника стараются избавить улицы от льда. Фото: администрация Самары

Рабочие и техника стараются избавить улицы от льда. Фото: администрация Самары

В Самаре с ночи до утра обработали реагентами 1,5 миллиона квадратных метров дорог. Специалисты продолжают ликвидировать гололед.

По данным городской администрации, только за предыдущую смену ликвидации гололедицы использовали 61 тонну «Бионорда» и 26 тонн специальной песчано-соляной смеси. Из-за дождя расход реагентов увеличивается. Неблагоприятные условия смывают смесь, поэтому сотрудники снова и снова усыпают улицы города.

Работы также активизировали на других объектах. Обработка ведется вручную и с помощью техники. Из-за погоды и усиления режима в дневную смену 30 ноября возросло количестве спецтехники и персонала. На дорогах работают до 130 машин и до 186 дорожных рабочих.