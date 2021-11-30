Шестой кассационный суд пересмотрел приговор экс-главы ФКР Михаила Архипова и его брата

Михаила Архипова осудили за получение коммерческого подкупа, а его брата - за посредничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестой кассационный суд изменил приговор по делу бывшего главы Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова и его брата Алексея. Заседание прошло 24 ноября 2021 года.

Сотрудники ФСБ задержали братьев Архиповых летом 2018 года. Михаила обвили в получении коммерческого подкупа, а Алексея — в посредничестве. Деньги передавали подрядчики, которые хотели заниматься капремонтом домов. Ущерб от действий братьев составил 36 млн рублей.

В октябре 2020 года Ленинский районный суд Самары вынес Архиповым приговор. Михаилу назначили 10 лет «строгача» и штраф в 40 млн рублей, а Алексею — 6,5 лет колонии общего режима и штраф в 25 млн рублей.

Адвокаты братьев пытались оспорить это решение в Самарском областном суде, но ничего не вышло. А вот Шестой кассационный суд частично изменил решение. Алексея Архипова освободили от одного из преступлений (посредничество во взяточничестве) и на полгода уменьшили срок. Приговор Михаила Архипова остался в силе.