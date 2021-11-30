В Самарской области профессия педагога может попасть в реестр приоритетных специальностей

Представители "Единой России" обсудили работу педагогов и вопросы упрощения поступления в вузы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Порядок приема в вузы может быть упрощен. С таким предложением выступила партия «Единая Россия». Также партия будет добиваться снижения бюрократической нагрузки на учителей. Особое внимание уделять цифровизации, в частности, это касается моментов поступления в учебные заведения, заявила глава Комиссии генсовета «ЕР» по образованию и науке Елена Шмелева на первом заседании организации 29 ноября. Сервис «Поступление в вуз онлайн» уже прошел тестирование и в 2021 году в нем приняли участие 442 вуза и 93 филиала.

В составе комиссии — депутаты разных уровней, политики и эксперты. Членом ее является и секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» — губернатор Дмитрий Азаров.

Отметим, что в Самарской области принимают целый ряд мер для соцподдержки педагогов и привлечения в отрасль молодых специалистов. Так, в рамках проекта предпрофильного образования «Педагогический класс» в 2021 году в регионе возобновил свою работу 41 педагогический класс, где школьники знакомятся с особенностями работы учителя и получают подготовку психолого-педагогической направленности.

Интерес к профессии появляется и благодаря целевому набору в СГСПУ — в 2021 году из 59 поступивших «целевиков» 35 студентов — выпускники сельских школ.

Еще одну интересную идею предлагает член комитета по науке и образованию, депутат Самарской губернской думы Ирина Долгополова. Он считает, что профессию педагога нужно включить в реестр приоритетных специальностей губернии. Это может стать отличной мотивацией для абитуриентов в дальнейшем выборе профессии и поступлении в педагогические учебные заведения.