В Самарской области открыто движение по путепроводу на трассе М-5 «Урал»

Оставшиеся работы возобновят в 2022 году. Фото: Яндекс карты

В городе Тольятти Самарской области открыто движение по путепроводу М-5 «Урал». Теперь проезд обеспечен в обе стороны – в Самару и Москву – без заезда в город.

Подрядная организация завершила восстановление дорожного покрытия и левой части сооружения. Проезд автомобилей теперь пустили в обоих направлениях. Представители дорожного агентства «РОСАВТОДОР» также отмечают, что на объекте асфальтировали перекресток улиц Куйбышева и Гидротехнической.

Работы завершили на всех съездах кроме выхода с трассы М-5 на улично-дорожную сеть Тольятти. Проезд временно организовали по объездной дороге – от поста ГИБДД «Рубеж» до кольцевого пересечения 5-ВСР.