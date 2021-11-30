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Общество30 ноября 2021 10:53

В Самарской области открыто движение по путепроводу на трассе М-5 «Урал»

Теперь проезд обеспечен без заезда в город
Алена ПРОВКИНА
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Оставшиеся работы возобновят в 2022 году. Фото: Яндекс карты

Оставшиеся работы возобновят в 2022 году. Фото: Яндекс карты

В городе Тольятти Самарской области открыто движение по путепроводу М-5 «Урал». Теперь проезд обеспечен в обе стороны – в Самару и Москву – без заезда в город.

Подрядная организация завершила восстановление дорожного покрытия и левой части сооружения. Проезд автомобилей теперь пустили в обоих направлениях. Представители дорожного агентства «РОСАВТОДОР» также отмечают, что на объекте асфальтировали перекресток улиц Куйбышева и Гидротехнической.

Работы завершили на всех съездах кроме выхода с трассы М-5 на улично-дорожную сеть Тольятти. Проезд временно организовали по объездной дороге – от поста ГИБДД «Рубеж» до кольцевого пересечения 5-ВСР.