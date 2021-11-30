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Общество30 ноября 2021 10:55

В Самаре почти месяц ищут Сергея Щекочихина, который ушел из дома 9 ноября 2021 года в майке и трико

Родственники не теряют надежду найти мужчину живым
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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С 9 ноября о его местонахождении неизвестно. Фото: ЛизаАлерт

С 9 ноября о его местонахождении неизвестно. Фото: ЛизаАлерт

В Самаре с 9 ноября 2021 года ищут бесследно исчезнувшего 53-летнего Сергея Щекочихина. Мужчина вышел из дома в 5 часов утра в домашней одежде и с тех пор о его местонахождении неизвестно.

Дочь Елена Щекочихина не теряет надежду найти папу живым и продолжает поиски вместе с волонтерами отряда «ЛизаАлерт» и просто неравнодушными самарцами. Ищут пропавшего также сотрудники полиции, в настоящее время по факту пропажи человека возбуждено дело.

Изъятые видеозаписи с камер наблюдения привели поисковиков к Волге. Водолазный отряд несколько раз проводил подводные поиски, а также продолжается обследование береговой зоны. Однако пока результатов нет.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Щекочихина, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 112.