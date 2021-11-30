В Самарской области из военной части вынесли 15 тонн запчастей и агрегатов для большегрузов

Гражданский служащий попытался обокрасть военную часть Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сызрани с территории военной части попытались вывезти 15 тонн запасных частей и агрегатов для большегрузной автомобильной техники. Преступнику не удалось осуществить задуманное, так как он был задержан сотрудниками ФСБ.

По версии следствия, 61-летний подозреваемый в апреле 2021 года предпринял попытку вывезти вверенное ему имущество, с целью дальнейшей продажи. Министерство обороны оценило принесенный ущерб в 300 тысяч рублей.

Гражданского служащего признали виновным в совершении преступления. Суд вынес ему приговор и назначил наказание.