В Самарской области 30 ноября 2021 года от коронавируса умер 33-летний мужчина

Еще 33 пациента в Самарской области не смогли побороть COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области умерли еще 33 пациента, которым диагностировали коронавирус. Общее число смертельных случаев достигло 5 492. Об этом во вторник, 30 ноября 2021 года, сообщил оперштаб.

Так, не смогли побороть ковид 14 женщин и 19 мужчин. У многих были сопутствующие заболевания — проблемы с сердцем и сосудами, с эндокринной системой и с органами дыхания, а также рак. Отметим, что возраст женщин, жизни которых унес коронавирус, составил от 64 до 88 лет.

А вот среди мужчин есть более молодые жертвы — 33, 35 и 46 лет. Ранее они не испытывали проблем со здоровьем. Самому старшему пациенту было 84 года. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Показатель смертности на 100 тысяч населения Самарской области — 172. Это ниже, чем по России — 188,49. Коэффициент летальности в регионе, наоборот, выше, чем по стране — 3,05 против 2,86.