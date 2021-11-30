Синоптики озвучили прогноз погоды на декабрь 2021 года в Самарской области

В первый день зимы 2021-2022 годов самарцев ждет мокрый снег и дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в декабре 2021 года. Синоптики озвучили прогноз на начало зимы.

— Средняя за месяц температура воздуха составит -6,3...-8 °С. Это на 1-1,4 °С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается около нормы, — сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, 1 декабря 2021 года в Самарской области пойдет мокрый снег с дождем. Скорость юго-восточного ветра достигнет 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +4 °С. Местами на дорогах возможна гололедица.

В четверг, 2 декабря, существенных осадков не будет. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Похолодает до -5 °С. На дорогах по-прежнему будет скользко.

В пятницу, 3 декабря, в регионе вновь ожидается небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет держаться в пределах -3...+2 °C. На дорогах сохранится гололедица.