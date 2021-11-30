В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра

Город превратился в сплошной каток
Фото: Наталья АРТЯКОВА
30 ноября 2021 года в Самарской области началось с ужасного гололеда. В связи с ухудшением погоды на территории региона был объявлен оранжевый уровень опасности.
- В Самарской области наблюдаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер и образование гололеда. Просим жителей быть внимательными и осторожными, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Спасатели рекомендуют самарцам во избежание несчастных случаев ограничить выход из зданий, не укрываться от сильного ветра около стен домов, за остановками, рекламными щитами, возле недостроенных зданий и под деревьями. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра.
Городские травмпункты сегодня работают без перерыва. Горожане отмечают, что самые опасные места – это тротуары, уложенные плиткой. Самарцы шли сегодня на работу по газонам и даже по проезжей части.
Инспекторы ДПС также отмечают увеличение количества ДТП во время гололеда. Сотрудники дорожной полиции рекомендуют соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать опасных маневров и резких торможений. Кроме того, не стоит оставлять свой автомобиль под деревьями и вблизи строек.