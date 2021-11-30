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Общество30 ноября 2021 15:35

В Самарской области 11 депутатов привлечены к ответственности за коррупционные нарушения

Об этом сообщила областная прокуратура
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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11 депутатов гордумы Отрадного были предупреждены об ответственности. Фото: Дума г. о. Отрадный

11 депутатов гордумы Отрадного были предупреждены об ответственности. Фото: Дума г. о. Отрадный

Прокуратура города Отрадного провела проверку соблюдения депутатами городской думы седьмого созыва законодательства о противодействии коррупции. Прокуроры выявили 11 депутатов, которые нарушили закон о коррупции.

- В ходе прокурорской проверки было выявлено, что депутаты городской думы предоставляли недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В думу города Отрадный было внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура применила к 11 депутатам меры ответственности в виде предупреждения.