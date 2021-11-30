В Самаре на Московском шоссе ветром оторвало светофор

Оторванное устройство создает угрозу для окружающих Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 30 ноября 2021 года, житель Самары сообщил о ЧП на Московском шоссе в поселке Мехзавод. Там, ветром сорвало светофор, и он повис на проводе, создавая угрозу для прохожих и проезжающих мимо автомобилей.

- Оторвался светофор. Устройство опасно висит прямо над головами у людей, - обратилась автор публикации к представителям министерства транспорта Самары.

Чиновники отреагировали на сообщение и взяли адрес в работу.

Светофор оторвало ураганным ветром, который обрушился на Самару 30 ноября 2021 года. В ГУ МЧС по Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий. По данным синоптиков, порывы ветра усиливаются до 25 м/с. Самарцев просят соблюдать осторожность и не стоять под деревьями, незакрепленными конструкциями, рекламными щитами и рядом со стройками.