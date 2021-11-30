В Самаре готовят к открытию новую дорогу из Волгаря на Самарский мост

Работы на объекте близятся к завершению Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин «пролетел» на квадрокоптере над новой дорогой, которая соединила микрорайон Волгарь и Самарский (Фрунзенский) мост. Дорога в скором времени должна открыться для движения.

Новая дорога с путепроводом через железную дорогу была построена по просьбе жителей микрорайона Волгарь. Теперь самарцы смогут достаточно быстро и намного проще выехать с улицы Казачьей на новую дорогу в направлении Самары.

Согласно проекту дорогу должны были открыть в ноябре 2022 года, однако подрядчик справился с работой раньше обозначенных сроков, поэтому объект будет сдан на год раньше.