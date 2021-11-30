Самарская область в 2022 году получит федеральную поддержку в размере более 56 млрд рублей

Чиновники обсудили бюджет региона на 2022 год

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы РФ, представляющими Самарскую область в Парламенте страны. Стороны обсудили принятие закона о бюджете Самарской области на 2022-2024 годы. Как стало известно, Самарская область в следующем году получит поддержку из федерального бюджета в размере 56 млрд 773 млн рублей, что на 749 миллионов больше, чем в этом году.

- Такая серьезная поддержка правительства страны позволит в кратчайшие сроки реализовать важнейшие для жителей Самарской области социальные и инфраструктурные проекты, - отметил Дмитрий Азаров.

Данные средства уже распределены в бюджете Самарской области на 2022 год. Так, планируется построить больницы, детские сады и школы. Кроме того, будет проведена реконструкция самарского государственного цирка и набережной Волги в Тольятти, а также продолжится строительство и модернизация объектов культуры и спорта и благоустройство общественных территорий.

Помимо этого, бюджет позволяет направить 20 миллиардов рублей на здравоохранение, что в два раза больше, чем планировалось ранее. Всего с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, на сферу здравоохранения в следующем году предусмотрено 31 млрд рублей. По 1 миллиарду рублей в ближайшие три года будет направлено на вопрос приобретения жилья для детей – сирот Самарской области.