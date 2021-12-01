В Самаре водитель без прав перевозил около 500 литров «незамерзайки» без лицензии

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские инспекторы ДПС начали ловить правонарушителей с помощью новой треноги «Гарпун», которая позволяет в режиме реального времени выяснить, зарегистрирован ли автомобиль в установленном порядке по госномеру. Так, система «увидела» в транспортном потоке в Самаре автомобиль ВАЗ-21099, который вызвал подозрение у инспекторов.

Водитель был остановлен полицейскими для детальной проверки документов. Выяснилось, что ВАЗ-21099 не был зарегистрирован в установленном порядке, а сам 30-летний мужчина никогда не имел права управления автомобилем.

Также выяснилось, что задержанный трижды был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде, за что был судим. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили около 500 литров «незамерзайки» без сопровождающей документации.

В отношении самарца были составлены административные материалы, а его автомобиль был поставлен на специализированную стоянку.