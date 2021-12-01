В Самаре и Тольятти с 10 декабря 2021 года начнут работать центры выдачи призов викторины «Вакцинация – это жизнь»

Вакцинированные жители Самарской области принимают участие в розыгрыше ценных призов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 ноября 2012 года в Самарской области огласили победителей первого этапа конкурса среди вакцинированных жителей. С 10 декабря в центрах выдачи призов первые победители смогут забрать свой выигрыш.

Выдача подарков будет работать в специальных центрах с 10 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года включительно. В Самаре пункт откроется в здании Самарской областной библиотеки на проспекте Ленина, 14а, а в Тольятти в здании модельной библиотеки на Голосова, 20. В муниципальных районах и городах Самарской области с 14 декабря 2021 года будут работать мобильные пункты выдачи ценных призов.

Центры выдачи призов викторины «Вакцинация – это жизнь» будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 18 часов вечера. Для получения приза при себе нужно иметь паспорт, QR-код с единого портала государственных услуг, свидетельство ИНН, свидетельство СНИЛС.