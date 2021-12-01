Работница РЖД из Тольятти перевела «сотруднику банка» почти 1 млн рублей

Тольяттинка поверила незнакомцу и осталась без сбережений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Тольятти попалась на удочку телефонного мошенника. Поверив в обман, она перевела аферисту почти 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, жертвой преступника стала 52-летняя работница РЖД. В один из дней ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что банковский счет тольяттинки пытаются взломать мошенники, и предложил защитить деньги.

— Женщина перечислила на счет 36 абонентских номеров 985 тысяч рублей. После этого незнакомец перестал выходить на связь, — рассказали правоохранители.

Работница железной дороги обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает самарцев быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают перевести сбережения на «безопасные» счета. Так делают только мошенники.