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Общество1 декабря 2021 7:14

Детскую музыкальную школу эвакуировали в Самаре 1 декабря 2021 года

Всему виной — запах дыма
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные не нашли в здании на Волжском проспекте признаков горения

Пожарные не нашли в здании на Волжском проспекте признаков горения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 1 декабря 2021 года, к зданию № 43 на Волжском проспекте в Самаре съехались несколько пожарных машин. По этому адресу находится детская музыкальная школа. Всех учеников и преподавателей срочно эвакуировали.

— в 9:47 поступило сообщение о запахе дыма в музыкальной школе. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию признаков горения не обнаружено, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, в целях безопасности из здания вывели 22 человека, в том числе 16 детей. Никакого дыма или пожара сотрудники экстренных служб не увидели. Был только запах. Из-за чего он возник, пока не известно.