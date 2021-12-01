Детскую музыкальную школу эвакуировали в Самаре 1 декабря 2021 года

Пожарные не нашли в здании на Волжском проспекте признаков горения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 1 декабря 2021 года, к зданию № 43 на Волжском проспекте в Самаре съехались несколько пожарных машин. По этому адресу находится детская музыкальная школа. Всех учеников и преподавателей срочно эвакуировали.

— в 9:47 поступило сообщение о запахе дыма в музыкальной школе. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию признаков горения не обнаружено, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, в целях безопасности из здания вывели 22 человека, в том числе 16 детей. Никакого дыма или пожара сотрудники экстренных служб не увидели. Был только запах. Из-за чего он возник, пока не известно.