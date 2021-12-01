Резидент «Жигулевской долины» выпускает автомобильную продукцию международного стандарта

В "Жигулевской долине" реализуют множество интересных проектов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «Ладуга» успешно прошел внешний аудит на соответствие международным стандартам по менеджменту качества и информационной безопасности. Проводился он представителями британской компании URS.

«Ладуга» успешно занимается автомобильным инжинирингом с 2005 года. Представители организации оказывают услуги по всему циклу проектирования — от идеи до серийного выпуска и инжиниринговой поддержки производства. Клиентами компании являются ведущие автопроизводители и поставщики России и Европы.

В «Жигулевскую долину» компания пришла в 2014 году. В 2020 году она стала резидентом технопарка «Скольково». Как отмечает директор «Ладуги» Валерий Овчинников, за это время компания приобрела множество партнеров как на российском, так и международном рынках. Резидент работает с КамАЗом, УАЗом, АвтоВАЗом и не только.

ООО «Ладуга» активно пользуется мерами поддержки для резидентов «Жигулевской долины», а также мерами, которые предоставляет министерство экономического развития и инвестиций Самарской области: аренда офисов, участие в выставках, информационная поддержка.

— Сегодня уже более 250 компаний успешно реализуют в «Жигулевской долине» свои проекты, используя региональные меры поддержки, привлекая федеральные инструменты развития, финансирование частных инвесторов. Благодаря комплексному подходу многие разработчики и инноваторы очень быстро выходят со своим продуктом на российский рынок и даже находят зарубежных партнеров», — поделился глава минэкономразвития губернии Дмитрий Богданов.