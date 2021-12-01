В Самаре на площадке медуниверситета заработала «Точка кипения» 29 ноября 2021 года

На площадке будут реализовывать интересные проекты в сфере медицины Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарском государственном медицинском университете 29 ноября 2021 года начала работать «Точка кипения». Также там открыл свои двери новый корпус Института инновационного развития вуза.

Новое пространство — первая медицинская площадка в стране и четвертая «Точка кипения» в регионе. Каждая из них — место для взаимодействия студентов, школьников, молодых ученых, бизнесменов, преподавателей и органов власти. Главная цель новой площадки — разработка и внедрение инновационных технологий в систему здравоохранения.

С важным событием руководство вуза поздравил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он отметил активную позицию представителей университета и их внимание к сфере инноваций, а также открытость к сотрудничеству.

— Во многом впечатляющие успехи вуза связаны с многолетней успешной работой Института инновационного развития университета в сфере создания и продвижения глобально конкурентоспособных инновационных продуктов в сфере медицины. Уверен, что открытая сегодня «Точка кипения» Самарского государственного медицинского университета станет эффективным звеном в структуре инновационной «экосистемы» Самарской области, — заявил Дмитрий Богданов.

Основными направлениями работы «Точки» СамГМУ станут реализация проектов рынков НТИ «Хелснет», «Нейронет» и «Технет», подготовка будущих управленцев в сфере здравоохранения, формирование команд инноваторов.