В Самарской области грузовик и «Калина» вылетели в кювет после ДТП

Серьезную аварию спровоцировал водитель грузовика Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 30 ноября 2021 года, на 12 км трассы Осинки — Приволжье в Безенчукском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись «Лада Калина» и грузовик Foton. Оба вылетели с дороги в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 56-летний водитель большегруза. Он, двигаясь со стороны Приволжья в направлении Осинок, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге грузовик оказался на встречной полосе, где в этот момент ехала «Калина». Столкновения избежать не удалось.

После удара оба автомобиля опрокинулись в кювет. Больше всего пострадала легковушка. У нее разворотило весь перед и левую сторону. Водитель отечественного авто — 44-летний мужчина — получил серьезные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Отметим, всего за минувшие сутки в Самарской области произошло 12 ДТП. В них пострадали 12 человек, еще один погиб.