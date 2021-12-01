Самарец показал, как изменилась территория ЗИМа к декабрю 2021 года

Территорию очищают от строительного мусора Фото: скриншот с видео

В Самаре заканчивают зачищать территорию бывшего завода имени Масленникова. Ее готовят под застройку. Местный видеоблогер Сергей Бобин снял с воздуха, как рабочие освобождают от строительного мусора площадку, где некогда располагался часовой корпус. На видео также видны остатки зеленого здания. Это бывшие 28-й и 84-й цеха завода.

— Работал тут в конце 90-х. Здание занимало целый квартал. По периметру оно было обсажено елями и другими редкими деревьями. Смотрю, от всего остались только ели! — поделился один из интернет-пользователей.

Напомним, на территории ЗИМа, на пересечении улиц Липецкой и Мусоргского, планируют возвести жилой комплекс с домами переменной этажности. Площадь участка — 5 га. Застройщиком выступает компания «Древо», которой владеет семья бывшего министра строительства Самарской области Евгения Чудаева.

Отметим, что есть планы и по ремонту улицы Липецкой. Ее хотят привести в порядок к ноябрю 2022 года. На эти работы из регионального бюджета хотят выделить несколько миллионов рублей.