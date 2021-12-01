Главный внештатный специалист по ВИЧ минздрава Самарской области рассказала о борьбе со СПИДом

Медики рекомендуют знать свой ВИЧ-статус

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Самарской области, главный врач областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Чернова рассказала о проблемах распространения ВИЧ. Она уверена, что сегодня это один из важнейших вопросов:

— Проблема распространения ВИЧ-инфекции остается одним из острейших медицинских и социальных глобальных вызовов, с которым сталкиваются все без исключения государства. Благодаря активной просветительской работе, сегодня сложно представить современного человека, который никогда не слышал о терминах «ВИЧ» и «СПИД». Тем не менее среди населения бытует множество мифов и стереотипов, которые подвергают опасности многих людей. Самые популярные из них: «ВИЧ меня не коснется», «ВИЧ передается через рукопожатия, объятия, через предметы в общественных местах», «ВИЧ — это приговор». Человек, обладая недостоверной информацией, значительно подвергает себя опасности и дискриминирует людей с ВИЧ-положительным статусом.

Самарская область входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов России. В настоящее время на территории области проживает более 35 тысяч лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе 576 детей; ежегодно от ВИЧ-инфекции в регионе умирает больше 1 тыс. человек. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в Самарской области продолжает оставаться напряженной. Наиболее распространенным способом заражения ВИЧ является половой путь (более 70% от всех установленных путей передачи), вследствие чего ВИЧ-инфекция выходит за пределы так называемых групп риска и активно распространяется в общей популяции среди благополучного населения. Проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом дает возможность еще раз поговорить о заболевании, толерантности и заботе людей, живущих с ВИЧ, и узнать больше об их проблемах.

Главное условие предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией — избегание ситуаций, связанных с рискованным поведением. Везде и всегда необходимо пользоваться только личными предметами гигиены (зубные щетки, бритвы, ножницы), требовать применения стерильного инструмента при обслуживании в различных учреждениях и организациях (медицинские учреждения, тату-салоны и салоны красоты), избегать случайных половых связей (при их возникновении пользоваться презервативом), не иметь половых связей с людьми, употребляющими наркотики, никогда не употреблять наркотические вещества. Молодым людям, в том числе планирующим создание семьи и рождение детей, необходимо знать свой ВИЧ-статус. Сдать тест и узнать свой ВИЧ-статус — это значит сохранить свое здоровье и обеспечить здоровье будущему потомству.

Ранее выявление ВИЧ и своевременное обращение за консультацией и лечением позволят сохранить свое здоровье, снизить риск инфицирования своего полового партнера, планировать беременность и значительно снизить риск передачи вируса будущему ребенку. Важно знать, что лечение ВИЧ-инфекции для граждан Российской Федерации бесплатное.

Особое внимание хочу уделить необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции людей, имеющих положительный ВИЧ-статус, а также членов их семей. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для вакцинации от Covid-19. Из-за сниженного иммунитета ВИЧ-позитивные люди находятся в группе риска тяжелого течения болезни, а непривитые члены семьи могут нанести непоправимый вред близкому человеку с ослабленным иммунитетом, инфицированному ВИЧ.

Специалисты Самарского областного центра профилактики и борьбы со СПИД всегда готовы проинформировать жителей о том, как избежать заражения ВИЧ-инфекцией и оказать квалифицированную медицинскую и психологическую помощь.