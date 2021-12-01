В Самаре хотят создать ремесленный центр в промзоне Железнодорожного района

В Самаре может появиться Ремесленная Слобода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Президент Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области» Евгений Чернышев встретился с депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном. Общественники попросили депутата помочь в «раскрутке» ремесленных индустрий в Самаре. Они предложили создать в промышленной зоне Железнодорожного района ремесленный центр.

- Благодаря проекту Самара может стать центром крафтового туризма. Проект подразумевает создание на непрезентабельной части города предприятий художественных ремесел, а также фабрики, кузницы и гостиничного комплекса, - вышел с предложением Евгений Чернышев.

Общественники также придумали «изюминку» ремесленного центра – виртуальный зал кустарных и художественных самарских ремесел. По их словам, эту концепцию придумал еще художник и меценат Константин Головкин, который жил на самарской земле на рубеже 19-20 веков.

Депутат Александр Хинштейн поддержал идею создания Ремесленной Слободы. Он отметил, что ремесленные производства будут крайне необходимы для создания историко-культурного пространства в Самаре.