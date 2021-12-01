Коронавирус 1 декабря 2021 года подхватили 904 жителя Самарской области

Самарская область занимает 4-е место в стране по суточному приросту больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает падать заболеваемость коронавирусом. Суточный прирост зараженных в среду, 1 декабря 2021 года, составил 904 человека. Это четвертый результат по стране.

Общее количество случаев инфицирования в регионе достигло 180 734. Выросло и число тех, кто выздоровел. За сутки выписались с больничного 675 человек, за все время — 131 031.

Обновилась и статистика по смертям. Умерли 34 пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 5 526 летальных случаев.

Напомним, на очередном заседании опершаба, которое прошло 30 ноября 2021, предложили смягчить коронавирусные ограничения. Речь идет об увеличении заполняемости зрительных залов, открытии детских зон в ТЦ, а также о работе баров и ресторанов с 23:00 до 6:00. Принятие решения по этим вопросам отложили еще на неделю.