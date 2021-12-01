Ведущие эксперты страны поделятся с самарскими предпринимателями опытом по развитию бизнеса

Мероприятие будет бесплатным и пройдет в онлайн-режиме

На следующей неделе состоится 11-й ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса». Мероприятие пройдет 8 и 9 декабря 2021 года специально для владельцев бизнеса и руководителей, а также для малых и средних предприятий Самары.

На двухдневном форуме соберутся ведущие эксперты страны. Своим опытом поделятся Игорь Манн, Александр Фридман, Максим Поташев, Виктория Шиманская, Светлана Иванова и многие другие. Их выступления можно будет посмотреть из любой точки мира — мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

Участие в форуме бесплатное. Чтобы получить доступ к семинару, необходимо зарегистрироваться на сайте.