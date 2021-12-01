В Самаре вновь провели мониторинг цен на продукты в 2021 году

В список входят основные товары потребительской корзины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре городская администрация вновь огласила список самых низких цен на продовольственные товары. Мониторинг проводят для отслеживания роста стоимости на необходимую продукцию в корзине местных жителей.

По данным мэрии, эксперты проверили сетевые магазины, ярмарки и рынки. В список продуктов с самой низкой стоимостью вошли:

Десяток куриных яиц – 62,9 рубля в «Ашане» Советского района.

Хлеб из ржаной муки за кг – 33,16 рубля в «Перекрестке» Красноглинского района.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов за кг – 49 рублей на рынке «Шапито» в Промышленном районе.

Молоко за литр – 29,54 рублей в «Магните» Куйбышевского района.

Куры охлажденные и мороженные за кг – 155,99 рублей в «Магните» Куйбышевского района и в «Пятерочке» Кировского района.

Весь подробный список продовольственных товаров в разных районах можно найти на сайте городской администрации.