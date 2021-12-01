В Самаре 77% владельцев домашних животных нашли со своими питомцами общий язык

Отличительная черта самарских котов - мстительность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис онлайн-покупок AliExpress Россия провел опрос и выяснил, хорошо ли понимают своих домашних животных жители Самары. Также как и в других городах ПФО, большинство владельцев четырехлапых отлично ладят со своими питомцами.

Однако специалисты отмечают, что отличительной чертой приволжского характера у животных является мстительность. Не все самарцы могут терпеть затаившуюся обиду от своего любимца, поэтому нередко приходится выяснять «кто в доме хозяин». Иногда люди даже могут поругать своего пушистого друга, но все это происходит не так часто.

Но самарцы все же очень любят свои питомцев и прощают им все провинности. Владельцы часто балуют обновками своих домашних любимцев. Так, самые крупные по затратам категории товаров для питомцев на AliExpress — товары для собак, кошек и рыб. Спрос на товары для кошек за год вырос в 3,3 раза, а на товары для собак и рыб — в полтора раза для каждой категории.