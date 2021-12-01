В Тольятти отделение в Шлюзовом микрорайоне снова сможет работать в штатном режиме

1 декабря 730 пациентов находятся на лечении в отделении Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в отделении на улице Зеленой,15 со среды, 1 декабря 2021 года, начали принимать нековидных пациентов. Осенью там был ковид-госпиталь. Об этом сообщает городская администрация.

Главный инфекционист Тольятти Николай Каравашкин заявил, что Шлюзовой выходит из ковида. Осенью в отделении развернули ковид-госпиталь № 3 на 80 коек. От старого режима работы осталась только помощь для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Для них сделали изолированный отдельный вход и выделили 10 коек. Остальное оборудование и персонал помогали бороться людям с коронавирусной инфекцией.

Теперь, благодаря снижению заболеваемости COVID-19, в отделении провели дезинфекцию и приняли решение с декабря начать прием пациентов с обычными инфекциями. Власти отмечают, если заболеваемость снова начнет расти, то отделение переделают обратно в ковид-госпиталь.

Николай Каравашкин также отметил, если заболеваемость продолжит снижаться, то к «выходу из ковида» будет готовиться онкологический корпус ТГКБ № 5.