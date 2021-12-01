В Самаре на отремонтированном участке улицы Карбышева под фурой провалился асфальт

На свежеотремонтированном участке провалился асфальт. Фото: Анатолий Коровин

Днем, 1 декабря 2021 года, на улице Карбышева, 63б под большегрузом провалился асфальт. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.

- Он теперь здесь надолго, основательно «сел». К вечеру уже соберется большая пробка, - пишут в комментариях к посту горожане.

Интересно, что несколько месяцев назад на данном участке проводились работы по перекладке теплотрассы. Коммунальщики по завершению работ должны были привести дорожное покрытие в надлежащий вид.

Напомним, сроки сдачи работы по перекладке трубопровода на улице Карбышева от Дыбенко до дома №67 по Карбышева переносились несколько раз. Ремонт стартовал в начале сентября, но закончили работу только к октябрю.