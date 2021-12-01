В Сызрани пожар в частном доме поглотил 300 квадратных метров

Причина пожара пока не установлена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области, 30 ноября 2021 года, крупный пожар случился вечером в 17:46. Горел частный дом и территория двора.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную смену вечером. Пожарные и спасатели приехали по адресу и отметили пожар по повышенному рангу «1 БИС». Ликвидировать возгорание удалось только в 20:44. Горело 300 кв.м. дома и двора.

Причина пожара пока устанавливается. На тушение привлеклись 43 человека и 14 единиц техники. Отметим, что это самый крупный пожар из 5 случившихся за этот день.