В Новокуйбышевске полицейские накрыли наркопритон

Квартиру поставили на профилактический учет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске сотрудники отделения по контролю и обороту наркотиков нашли квартиру, в которой собирались зависимые для употребления наркотиков.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, жители дома сообщили полицейским, что в квартире постоянно собираются странные личности. Правоохранители много раз находили там наркоманов, все они привлечены к ответственности. В ходе еще одной проверки, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину – владельца квартиры.

Ранее он уже был судим за хранение и употребление наркотиков. Мужчина нигде не работал и постоянно разрешал своим знакомым приходить в его квартиру и употреблять вместе с ним.

Полицейские смогли накрыть наркопритон, проверить трех человек, находившихся в квартире и выявить наличие наркотика в их организме. Также в квартире нашли пластиковые трубки, фольгу и использованные шприцы. На хозяина квартиры возбуждено уголовное дело, ему грозит 4 года лишения свободы.