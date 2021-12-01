В Новокуйбышевске жителей с диабетом не обеспечивали лекарствами

Прокуратура проводит проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске прокуратура провела проверку обеспечения граждан с диабетом льготными лекарствами. Оказалось, что городская больница не в полной мере помогала людям.

По сообщению прокуратуры Самарской области, в ГБЗУ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница» не обеспечивала необходимым людей, состоящим под наблюдением с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Сотрудники не в полной мере обеспечивали нуждающихся лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

С октября и ноября 2021 года житель

Новокуйбышевска не получил резервуар для инсулиновой помпы. Также врач выписал рецепт на получение препарата «Галвус», необходимый для содержания нормального уровня сахара в крови, но лекарство не выдано.

Прокуратура старается устранить нарушения. Данные передали главному врачу. Пока их не рассмотрели.