В Самарской области 1 500 тысячи беременных решились на вакцинацию

Специалисты отмечают, что прививка помогает как мамам, так и их будущим детям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области беременные женщины решились на вакцинацию от коронавируса. Они относятся к группе риска по более тяжелому течению новой инфекции.

По данным правительства Самарской области, наиболее оптимальный вариант – вакцинация на этапе планирования беременности. С 1 июля 2021 года также разрешили делать прививку с 22-й недели беременности. Врачи отмечают, что, в первую очередь, это показано беременным с ожирением, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, органов дыхания и почек.

Акушер-гинеколог Ольга Петрова отметила, после 22-й недели женщины, сделавшие прививки, защищают не только себя, но и своего будущего ребенка на период шести месяцев. Для осмотра в городской поликлинике №6 Промышленного района уже выделен специальный врач-терапевт.